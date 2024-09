Liit valitsusele: kui ühistranspordi raha kärbitakse, tuleb hakata liine sulgema

Autoettevõtete Liidu ja SEBE ASi juhatuse liikme Üllar Kaljuste sõnul ei ole võimalik ühistranspordis olulist arenguhüpet oodata ilma, et riik lisaks vahendeid selle arendamiseks. „Plaanitav kärbe toob kaasa sellele risti vastupidise tulemuse ja tekitab arengu seiskumise. On juba aeg, et ühistransport jõuab oma arengus tänapäeva. Sealjuures peab Eesti suuruses riigis olema inimestel võimalik osta sõidupiletit ka ühistranspordiliike vahetades punktist A punktini B ühtse piletimüügisüsteemi kaudu. Ka selle väljaarendamine nõuab ressurssi.“

Tallinna ja selle lähiümbruse valdade ühistranspordikorraldust ja võrku ümber kujundades on võimalik parandada teenuse majanduslikku tõhusust, kvaliteeti ja mugavust sõitja jaoks, eeskuju tuleb võtta Põhjamaade suurlinnade edukalt toimivast transpordikorraldusest, kus n-ö lähivaldadest viib ühistransport inimesed ühte punkti kesklinnas või linnapiiril, kus on võimalik ümber istuda linnaliini transpordile;

majanduslanguse ja eelarve defitsiidi tingimustes on mõistlik edasi lükata kulukad taristuarendused, eriti juhul, kui need toovad ühistranspordile täiendava riigieelarvelise dotatsioonivajaduse (nt rongiühenduste loomine seal, kus juba bussid turutingimustel sõidavad);

Pöördumisele on alla kirjutanud autoettevõtete Liidu tegevjuht Kersten Kattai, juhatuse esimees Andrei Mändla (Go Bus AS) ning juhatuse liikmed Indrek Halliste (Hansabuss AS) ja Üllar Kaljuste (SEBE AS).