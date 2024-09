FOTOD | Estlink 2 naasis täna turule, kuid mitte veel täisvõimsusel

Eesti ranniku kaldarajatises toimunud rikke likvideerimiseks oli vajalik asendada ligikaudu 300 meetri pikkune kaablilõik reservkaabliga ning ühendada see olemasoleva kaabelliini külge. Merepoolse (merekaabli) ühendusmuhvi ehitus lõpetati rannikumerre rajatud platvormilt augusti alguses ning praeguseks on valmis saanud ka kaldapoolne mere-maakaablite ühendusmuhv.

Kuigi remonditööd on lõpetatud sellises mahus, et kaabel on võimalik tagasi töösse viia, jätkuvad intensiivsed tegevused remondikohas veel järgnevate kuude jooksul. Enne talve on tähtis kõik vajalikud tagasitäite, kalda kindlustamise ja pinnasetööd lõpetada ning ajutised rajatised, sealhulgas teed, platsid, kraanad ja kuivendatud mereala likvideerida.