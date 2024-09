Telia koondab Eestis 160 töötajat

Telia Eesti juhatuse esimehe Holger Haljandi sõnul on kohalikul organisatsioonil vahetu kontakt siinse kliendi ning igapäevase elu- ja töökeskkonnaga. „Ümberkorraldused muudavad mitmed seni kontsernis paiknenud rollid kohalikuks, et need oleks kohalikule turule lähemal ja efektiivsemad ning keskenduks vaid olulisele – meie klientide rahulolule,“ märkis Haljand.