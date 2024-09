ÜLESKUTSE | Põrgulikud hinnad Eestis. Saada meile foto, kui märkad väga kallist hinda

„Mulle tundub, et Euroopas kõikide nende kaupade hinnad, mis on eksporditavad-imporditavad, need muutuvad suhteliselt sarnaseks. Siin on kadunud juba see vahe rikaste ja vaesemate riikide vahel. Oleme täna toidu poolest Rootsist kallimad, Soomega praktiliselt samal tasemel,“ sõnas Delfi Ärilehele konjuktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp. Kui arvestada, et toiduhindade indeksina on Euroopa Liidu keskmine 100 punkti, siis Soomes on see 110, Eestis 109 ning Rootsis 105 punkti.