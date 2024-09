FOTOD | Selgusid Eesti atraktiivseimad ettevõtted. Vaata, kas sinu tööandja on nende hulgas

LHV personalijuht Age Leedo kommenteeris, et ettevõtte atraktiivsus algab organisatsiooni seest. „Kui soovime olla hea tööandja ja konkurentsis püsida, peame looma keskkonna, kus meie töötajad tunnevad end hinnatuna ja motiveerituna. Tugev ja positiivne kultuur hoiab parimad inimesed meie juures, mis omakorda peegeldub välja, muutes meid tööandjana atraktiivseks. Tööandja bränding on oluline mitte ainult talentide ligimeelitamiseks, vaid ka nende hoidmiseks: sellest sõltub meie konkurentsivõime. Leedo rõhutas: „Kui me kõik tööandjatena pingutame selle nimel, et luua hooliv töökeskkond, siis parandame meie ühiskondlikku töökultuuri ja loome positiivseid muutuseid nii töötajate kui ka organisatsioonide jaoks.“

Eesti kaubandus-tööstukoja peadirektor Mait Palts sõnas, et eduka ettevõtte märgiks ei ole ainult head majandustulemused, vaid ka see, kui panustatakse keskkonda, kus töötajad tunnevad end väärtustatuna ja motiveerituna. „Atraktiivne tööandja bränd algab teadlikust pingutusest millega tagatakse, et iga töötaja tunneb end osana meeskonnast ning soovib ja julgeb oma tööandjat ka teistele soovitada. See aitab kaasa nii organisatsiooni edule kui ka kogu ühiskonna arengule,“ märkis ta.

Üle-eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis 2024. aastal LHV-s töötada 47% tudengitest. Eesti kogenud töötajate eelistatuim tööandja on samuti LHV Pank, kus soovib töötada 74% vastajatest. Eesti kutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja Politsei- ja Piirivalveamet , kus soovib töötada 55% kõigist kutsekoolide õpilastest.

„Sel aastal hindasid tudengid 301 Eesti organisatsiooni atraktiivsust ja sel aastal on kõigi õppurite hulgas, sõltumata nende erialast, kasvanud IT-sektori kõrval taas panganduse ja telekommunikatsiooni valdkonna tööandjate atraktiivsus,“ kommenteeris uuringu tulemusi tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht Kersti Vannas.

Aastaga kasvas teenitav netopalk, veidi ka palgaootus

Töötasust ei saa mööda vaadata ja viimase viieteistkümne aasta jooksul, mil uuring on toimunud, on Eesti tudengite netopalga ootus kasvanud 2,5 korda. Aastaga on tõusnud kooli kõrvalt töötavate tudengite netotöötasu, mis oli 2023. aastal 1246 eurot kuus ja 2024. aastal 1363 eurot. Sealjuures on noorte netopalgaootus tõusnud aastaga 156 euro võrra 2449 euroni kuus. 2023. aastal oli noorte netopalgaootus 2293 eurot kuus.

2024. aastal on langenud ettevõtjaks saamise huvi võrreldes eelmise aastaga. 17% noortest soovib olla ise enda tööandjaks. Kuigi enamus ehk 54% tudengitest soovib teha erasektoris palgatööd, on see number kahanenud avaliku sektori suurenenud huvi arvelt - 28% soovib töötada avalikus sektoris. Kolmandas sektoris soovib töötada 1% vastanutest.

2024. aastal on tudengite hinnangul kaks kõige olulisemat töökohavalikut mõjutavat tegurit organisatsioonipoolne töötajate võrdne ja aus kohtlemine ning töötasu, mida hinnati kõige olulisemaks 50 teguri seast. 2010. aasta olulisim valikukriteerium oli huvitav ja arendav töösisu ning võrdne kohtlemine oli alles neljandal kohal.

Viimastel aastate kriiside tõttu on kasvanud 43% noorte hulk, kes pole kindlad, kas nad leiavad peale kooli lõpetamist oma ootustele vastava töö. Kõige enam 96% soovitakse leida erialast tööd Eestis, kuid 70% tudengitest oleks huvitatud erialasest tööst välismaal.

Töö otsimisel ja tööandja kohta info hankimisel peab 91% vastajatest oluliseks kanaliks tööandja kodulehte. Järgnevad töövahenduskeskkonnad ja praktikantide programmid. 90% noortest peavad oluliseks soovitusi organisatsiooni olemasolevate töötajate pool.