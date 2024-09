Läti hüvitab vaesemale elanikkonnale energiahindade järsu tõusu

„Seekord võtsime arvesse varem saadud kogemusi. Oli head tagasisidet, kuid oli ka juhtumeid, kus toetati neid, kes seda ei vajanud. Nii et nüüd on meil paigas täpne mehhanism, mis on suunatud väiksema sissetulekuga leibkondadele,“ ütles kliima- ja energiaminister Kaspars Melnis.