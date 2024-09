Riigikassa juht selgitab: miks pole riigivõlakirjal „kaitse“ silti küljes?

Jaeinvestorile suunatud riigivõlakirjad on Eestis pikalt oodatud ja nüüd on nad kohal. Ettearvamatult käituva naabri tõttu on ootus olnud paljude inimeste jaoks seotud kaitsevõimekuse ja kaitseinvesteeringutega. Kuhu võlakirjadega kaasatud raha ikkagi läheb?

Eesti riigi selle aasta investeeringutest on läinud ja läheb üle poole riigikaitsesse. Otseselt kulutab riik riigikaitsele üle kolme protsendi SKT-st, mis rahaliselt on peaaegu 1,5 miljardit eurot aastas. Lisaks on suur hulk investeeringuid seotud julgeolekuga kaude, näiteks energeetika täielik sõltumatus idanaabrist on prioriteetsem kui kunagi varem. Meie riigikaitse vajadused ei oleks täna nii suured ja nii akuutsed, kui ei käiks sõda Ukrainas, seega on ka riigi rahanduse seis paratamatult mõjutatud idanaabri agressiivsusest.

Miks sellisel juhul me ei nimeta neid kaitsevõlakirjadeks? Meil on kõik võimalused võlakirjaemissiooniga saadud raha kasutada kaitseotstarbeks seda vastavalt sildistamata. Eraldi kaitsevõlakirju pole ükski Euroopa riik siiani rahutingimustes teinud. Tahame ju üldiselt näidata Eestit välisinvestoritele kui atraktiivset investeerimissihtkohta. Paljud ettevõtjad on rääkinud, et välisinvesteeringute kaasamine on peale sõja algust muutunud keerulisemaks. Selline sildistatud riiklik võlakiri võib välisinvestorite silmis mõjuda riigi kuvandile negatiivselt.

Seevastu võetakse soojalt vastu nii riikide kui ettevõtete poolt välja antud keskkonna- ja kestlikkuse (ESG) projektidega seotud võlakirju. Riikide poolt emiteeritavatest võlakirjadest on lõviosa siiski ilma igasuguste siltideta.

Kui üldse, siis võiksid kaitsevõlakirjad olla üle-euroopalised, nagu on juba ka mitmetes ringkondades, ka Eesti eestvedamisel, arutatud.