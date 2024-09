Täies hoos testimine. Uued Škoda rongid on Eesti raudteedel läbinud juba üle 5000 kilomeetri

„Ronge on katsetatud pooleteise kuu jooksul kuni 176 km/h kiirusel ja 47 tonni lisaraskusega, et testida rongi liikumist ka maksimaalse lubatud reisijate arvu puhul. Kokku on kaks rongi läbinud Eesti raudteedel juulis ja augustis 5116 kilomeetrit,“ ütles Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis. „Praegu testitakse ronge olemasolevas 3 kV kontaktvõrgus ja alates veebruarikuust ka Eesti Raudtee ehitatavas 25kV kontaktvõrgus. Seni on tehtud tüübitestid näidanud rongide head sobivust Eesti raudteele.“