Telia suurkoondamise eel: konkreetsetest ametikohtadest on veel vara rääkida

Telia Eesti korporatiivkommunikatsiooni juht Raigo Neudorf sõnas Delfi Ärilehele, et Telia vähendab ametikohtade arvu nii grupi peakontoris kui kõikides riikides, kaasa arvatud Eestis. „Selle eesmärk on hoida kasvav kulubaas kontrolli all ja säilitada investeerimisvõimekus kriitilisse infrastruktuuri. Ühtlasi antakse struktuurimuudatusega senisest suurem roll kliendikeskse ja tõhusa tegutsemise tagamiseks riikides asuvatele organisatsioonidele, sh Telia Eestile,“ selgitas ta.