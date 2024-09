Stockmann Tallinna kaubamaja uueks juhiks sai Priit Peterson

„Mul on suur rõõm asuda tööle väärika ajalooga Stockmanni kaubamaja direktorina. Jaemüügi keskkond on pidevas muutumises ning usun, et minu kogemused nii traditsioonilises jaemüügis kui ka digilahenduste rakendamisel tulevad kasuks meie ühisel teekonnal Stockmannis“, sõnab Tallinna Stockmanni kaubamaja direktor Priit Peterson, kelle kogemustepagas hõlmab laialdast jaemüügi juhtimist, alates strateegilisest planeerimisest ja hangetest kuni meeskonna arendamise ja kliendirahulolu suurendamiseni.