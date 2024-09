„Kalevi Kamatahvel oli vahepeal tõepoolest tarneraskuses,“ kinnitab Delfi Ärilehele Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela. „Meie koostööpartner Orkla teavitas meid augustikuu teises pooles, et toode on taas saadaval. Kamatahvel on enamustes Selveri kauplustes olemas,“ lisab ta.