Enefit Poweri juhatuse esimeheks saab Lauri Karp

„Enefit Poweri juhtimine on nagu hiiglase õlgadele astumine: tegemist on suure ja 85-aastase kogemusega mitmekülgse ettevõttega, mis seisab uue arenguetapi lävel,“ lausus Karp. „Minu eesmärk Enefit Poweri juhatuse esimehena on suunata ettevõte modernse tööstuse teekonnale ja avada selle jaoks uued ärivõimalused nii Eestis kui laias maailmas. Enefit Poweris ja Ida-Virumaal tervikuna on tugev tööstuspärand, ainulaadne oskusteave ja tuleviku ehitamisele suunatud maailmavaade, mis võimaldab kogu piirkonna jaoks edukalt avada seni varjatud potentsiaali. Tänan Eesti Energia juhtkonda ja Enefit Poweri nõukogu usalduse ja võimaluse eest asuda juhtima piirkonna üht suurima potentsiaaliga suurtööstusettevõtet.“