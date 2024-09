Telia helistamise probleem on suures osas lahendatud

Kuigi Telia tõdes, et mobiiliside häirete ajal saab hädaabi korral ikkagi 112-le helistada, olid needki ka nii 112 kui ka 1227 halva kokkusattumusena tunniks ajaks maas. „Täna veidi enne keskpäeva ilmnes, et riigiinfo telefonile 1247 helistamine on kõikidest võrkudest häiritud. Peatselt saime info, et ka hädaabinumbrile 112 helistamine Telia võrgust võib olla häiritud. Häirekeskus asus koostöös mobiilsideoperaatoriga olukorda lahendama. Umbes 12.30 ajal sai rike kõrvaldatud,“ selgitas Häirekeskuse kriisijuht Janek Murakas.