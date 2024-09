Telia helistamisprobleem on suures osas lahendatud, ettevõte algatas põhjaliku uurimise

Kella 17 ajal said ka osad Telia kliendid SMSi, kus ettevõte ütles, et täna kell 11-12.30 olid Telia kõnesideteenused häiritud, kuna võrku tabas ulatuslik rike. „Algatatud on põhjalik uurimine, et edaspidi sarnaseid juhtumeid vältida,“ kinnitas sidefirma klientidele saadetud sõnumis.