Uuring: auto valikul on noorte jaoks olulised eelkõige ostuhind ja hoolduskulud, keskkonnasäästlikkus on teisejärguline

„See, et noorte jaoks on sõiduki hind ja hoolduskulud ostmisel olulised, on mõistetav. Küll aga oleme harjunud nende eesrindliku hoiakuga jätkusuutlikkuse vallas ja siin üllatas, et nende huvi keskkonnasõbralike sõidukite ja uuenduslike teenuste vastu osutus leigeks,“ jagas liisingujuht.

Liisingujuhi sõnul on keskkonnasäästlikel autodel tulevik siiski positiivne. „Kuna näiteks elektriautode puhul on toimunud juba praegu hindade alanemine ja selle trendi jätkumist ootame ka edaspidi, võivad elektrilised sõidukid saada tänaste noorte jaoks esmase auto järel siiski kaalutavaks variandiks. Kui täna tõid noored esile madalate hoolduskulude olulisust, siis see ju sobitub elektriautodega hästi. Niisamuti on koduse laadimise puhul odavad ka igapäevased ülalpidamiskulud, mis võiks üha finantsteadlikematele noortele olla atraktiivne argument elektrifitseeritud sõiduki kasuks otsustamisel. Kas noored on aga teatud mugavusstandartidest valmis loobuma, on muidugi iseasi küsimus,“ lisas Karofeld.