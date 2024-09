Äripäeva rikaste TOP: Eesti rikkaim naine on 82-aastane

Oma möödunud aasta majandusaastaaruandes kirjutab ettevõte, et kontserni müügitulu oli 349 miljonit eurot, mis on 99,7 mln eurot vähem kui 2022. majandusaastal. Müügitulu suurim osa (54%) tuli laevade prahtimisest.

Ka ettevõtte puhaskasum vähenes, olles siiski väiksem kukkumine kui müügitulu puhul. Teisisõnu teenis ettevõte puhaskasumit 67,4 miljonit eurot, mis on 6,6 mln eurot vähem kui eelmine aasta. Langusest hoolimata on ettevõte pigem suure hüppe teinud, sest veel mõned aastat tagasi püsis see 20 miljoni euro juures. Lisaks maksid nad eelmine aasta välja 32,7 miljon euro eest dividende.

2000. a asutatud Baltic Maritime Logistics Group AS (BMLG) on kontserni strateegilise planeerimise ja finantsjuhtimisega tegelev emaettevõte, mis on investeerinud eri riikide logistikaettevõtetesse. BMLG omandis on 3 tütarkontserni, 5 tütarettevõtet ning 1 siduskontsern ja 1 sidusettevõte - tuntumad neist näiteks CF&S Estonia AS või Kunda Sadam AS.