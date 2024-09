Statistikaamet: hinnakasv jätkus ka augustis

Statistikaameti tarbijahindade statistika tiimijuhi Viktoria Trasanovi sõnul mõjutasid augustis tarbijahinnaindeksit 2023. aasta augustiga võrreldes enim toidu ja mittealkohoolsete jookide ning mitmesuguste kaupade ja teenustega seotud hinnamuutused. „Sealjuures on hügieenitarbed kallinenud 7,1% ning ilu- ja hügieeniteenused 13,2%,“ lisas Trasanov.

Toidukaupadest on eelmise aasta augustiga võrreldes kõige rohkem kallinenud mahlad ja siirupid, mille hinnad on tõusnud 54,6%, oliivõli kallines 44% ning kakao 22,9%. Odavnenud on aga töödeldud puuvili (-10,4%) ja suhkur (-19,5%). Bensiin oli tänavu augustis 5,4% ja diislikütus 6,9% odavam kui mullu samal ajal.