Töötukassa tööturu olukorrast: töö otsimine võtab praegu palju kauem aega

Kuu esimesel päeval oli arvel 49 200 ja viimasel 48 800 klienti. Töötuse määr oli 7 protsenti. Seis on praktiliselt sama kui aasta tagasi, eelmisel aastal oli augusti lõpus töötukassal kliente 49 500. Eks see on nüüd igaühe enda otsustada, kas sama seis on hea märk – olukord pole muutunud oluliselt halvemaks – või on see halb märk, kuna midagi ei ole muutunud ka oluliselt paremaks.