Merko hakkab ehitama kunstiakadeemia vanale krundile 29-korruselist kõrghoonet

City Plaza 2 on oma nime saanud samale arendajale kuuluva ja uue hoone kõrval asuva tuntud ärimaja City Plaza järgi ning hoone arhitektuurilise lahenduse on teinud arhitektuuribüroo Alver Arhitektid. City Plaza 2-ga lisandub kvartalisse 21 000 ruutmeetrit uut A-klassi büroo- ja äripinda. Estconde Investi juhatuse liikme Margus Tallermo sõnul on nad nüüdseks sõlminud üürilepingu ankurüürnikuga, kes hakkab kasutama 80% välja üüritavast pinnast. Ankurüürnik on AS LHV Group. Krundi ajaloo kohta saab täpsemalt lugeda siit.