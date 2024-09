Kuidas kiiresti laiendada tootmist Ida-Virumaale?

Minu nimi on Teet Kuusmik ja olen 14 aastat juhtinud SA Ida-Viru Investeeringute Agentuuri (IVIA). IVIA peamiseks tegevusvaldkonnaks on tööstus- ja äriparkide arendamine Ida-Virumaal; IVIA eesmärk on luua sobivad tingimused tootmis- ja äriettevõtetele tegevuse alustamiseks maakonnas.

Aastate 2023–2024 märkimisväärseim projekt on Narva tööstusparki ehitatav NPM Narva magnetitehas, mille investeering on ligikaudu 100 miljonit eurot. Projekt sai õiglase ülemineku fondist toetust summas 19 miljonit eurot ja loob lähiajal piirkonda kuni 300 uut töökohta.

Allpool on loetelu peamistest põhjustest, miks ettevõtetel on praegu kasulik Ida-Virumaal tootmist arendada :

Neljas Ida-Virumaa linnas on avalik sektor loonud viis tööstusparki, kus on kõik valmis uute tootmisprojektide kiireks käivitamiseks:

Ida-Virumaa on olnud tööstuspiirkond juba üle 150 aasta. Maakonnas ei tervitata tööstuse rajamist lausega „Not in my backyard“. Vastupidi, nii omavalitsused kui ka Ida-Virumaa elanikud on avatud uute tootmisettevõtete tulekule, mis loovad uusi töökohti.