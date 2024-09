Kogenud ingelinvestor: kolm õppetundi Planet42 juhtumist

Planet42 laenu- ja intressimaksete peatamisest on möödunud umbes kuu ning praeguses on algatatud ka Planet42 (Inclusion OÜ) saneerimine. Äriinglite võrgustiku EstBANi president Lauri Antalainen toob arvamusloos esile kolm peamist õppetundi, mis see juhtum andnud on.