Võib öelda, et just sellest ajast saadik on Valio Eesti juustumaailm olnud Itaaliaga tihedalt seotud. Ka praegu läheb kõvajuustu just sinna kõige rohkem, st umbes pool tehase toodangust ehk kaks miljonit kilo aastas. Võrdlusena võib tuua, et Eesti turule müüvad nad ligi 200 000 kilo aastas.