Läti valis Eestist erineva tee: käibemaksu tõusu ei tule, ent jõukamad hakkavad enam maksma

Šuvajevs rõhutas, et peamine eesmärk maksusüsteemi muudatusi puudutanud läbirääkimistel oli tagada madalamate sissetulekutega inimestele väiksem maksukoormus. „Meie põhieesmärk oli saavutada, et madala sissetulekuga inimesed maksaksid vähem makse,“ ütles poliitik.

Reformi ühe olulise aspektina tõi Šuvajevs välja, et 21-protsendilise käibemaksumäära tõstmist suudeti vältida. Samuti märkis ta, et üksikisiku tulumaksu osas muutub süsteem senisest progressiivsemaks, mis on oluline samm sissetulekute ebavõrdsuse vähendamisel. Samas tähendab see, et jõukamad inimesed peavad Lätis hakkama hakkama edaspidi rohkem makse tasuma.