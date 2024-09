Meedia: spekuleeritakse, et Air Balticu salapäraseks investoriks võib saada teine lennufirma

Läti valitsus teatas esmaspäeval, et lihtsustab lennufirma Air Balticu omanikustruktuuri, mis on ettevalmistavaks sammuks IPO eel. Sellega seoses on ettevõte saamas endale juurde olulise investori, kuid keda tänaseni veel saladuses hoitakse. Lennufirma juht Martin Gauss mainis üksnes, et „paljude jaoks saab see olema positiivne üllatus, kellega tegu on“.