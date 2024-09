Kliimaministeerium pani paika meretuuleparkide mängureeglid

Oksjonil parima pakkumise teinud meretuuleparki on plaanis toetada 20 aastat ning toetuse suurus on piiratud kuni 65 euroga megavatt-tunni eest. Toetusskeem põhineb kahepoolsel hinnavahelepingul, mis tähendab, et kui börsihind kujuneb mõnel tunnil vähempakkumise võitnud tootja seatud piirist kõrgemaks, maksab tuulepargi omanik enam teenitud summa riigile. Teisisõnu, kui parim pakkumine on näiteks 100 eurot megavatt-tunni eest, ent börsil maksab elekter 150 eurot, tasub tootja sel hetkel toodetud megavatt-tunni eest 50 eurot riigile. Arveldus hakkab käima kuupõhiselt.