Ekspert: inflatsiooni aitas alla tuua elektrihinna odavnemine

Energiahindade odavnemine soosis aastase inflatsiooni pidurdumist nii Eestis kui euroalal. Vaatamata Lähis-Ida pingete suurenemisele on nafta hinnad juuli algusest olnud languses, olles nüüdseks taandunud aasta madalaimale tasemele. Selle tulemusena olid mootorikütused augustis 5,7 protsenti odavamad kui aasta tagasi. Kütuste hinnalangus võib veel suureneda, kuna madalam nafta hind ei ole kogu ulatuses postihindadesse jõudnud. Kuises võrdluses langesid ajutiselt ka gaasi hinnad. Kuna Euroopas on gaasi turuhind kerkimas, kandub see sügisel ka kodutarbijatele. Vaatamata kõrgele elektri börsihinnale on elektri hind kodutarbijatel 2 protsenti madalam kui aasta tagasi.

Toit ja mittealkohoolsed joogid on aastaga kallinenud ligi 3 protsenti. Mitmete toidutoormete hinnad välisturgudel on kergelt tõusnud, mis järkjärgult kandub ka siinsetesse jaehindadesse. Samas oli toidutootjate kasumlikkus aasta esimesel poolel tugev, ületades ka pikaajalist keskmist. See puhver võib mõnevõrra pehmendada imporditud toidukaupade kallinemise kandumist jaehindadesse.

Tööstuskaupade ja teenuste hinnamuutust kajastav alusinflatsioon on viimastel kuudel kõikunud 5 protsendi juures. Teenuste hinnatõusu veavad tervishoiu-, side- ja vaba aja teenused, ulatudes augustis veidi alla 8 protsendi. Seevastu on majutuse ja üüri hinnad aastaga veidi langenud, peegeldades nende tegevusalade mõnevõrra nõrgemat konjunktuuri. Tööstuskaupadest on riiete ja jalatsite hinnataset mõjutanud viimaste aastate suuremad allahindlused, mis veel augustis osaliselt jätkusid. Seetõttu olid selle kaubagrupi hinnad 3,8 protsenti madalamad kui aasta tagasi.