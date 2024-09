ARVAMUS | Tehnoloogiaettevõtja: idufirmade töötajad peavad valmistuma positiivseks probleemiks

Eesti on pikka aega tõestanud end Euroopa idufirmade ökosüsteemi ühe juhtiva keskusena. Iga aastaga saavutab üha enam Eesti idufirmasid märkimisväärset edu, mida tõestavad sagenevad IPO-d ehk aktsiate börsile viimine.

Edu võtmeteguriks on töötajad, kes saavad sageli hüvitise osana aktsiaoptsioone. Kui aga idufirma läheneb IPO-le ja aktsionäridel tekib võimalus oma aktsiaoptioone sularahaks konverteerida, on paljud töötajad ebakindlas olukorras – neil puudub piisav ettevalmistus selleks, mis neid finantsplaneerimise ja kapitali juhtimise osas ees ootab.