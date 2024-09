ETTEPANEK | Milline näeb välja uus „200 miljoni idee“, kus kõik ettevõtjad maksaks uut riigilõivu või tasu

Tabelis on arvestuse aluseks kõik 2022. aastal esitatud majandusaasta aruanded. Isikud on vara suuruse järgi jaotatud gruppidesse. Püütud on lähtuda printsiibist, et aastane lõivu suurus ei ületaks oluliselt grupi keskmisest varade mahust 0,1%. Väiksema vara hulgaga ühingutel on seda siiski olnud keeruline tagada, kuid ka nendes gruppides on minimaalse lõivu kehtestamine õigustatud, kuna tegemist on kontrollimahukamate gruppidega ning vara kaitsmise eesmärgist lähtuvalt ei oleks täielik maksust vabastamine ka õiglane. Ettepaneku kohaselt peaks ühing, kelle varade maht on kuni 10 000 eurot, maksma aastas riigilõivu 15 eurot. Ühing, kelle varade maht on üle 1 miljardi euro, peaks tabeli kohaselt tasuma aastas 3,8 miljonit eurot.