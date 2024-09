Viimase 1,5 aastaga on läinud 80 maatükki. Kirjanenile kuuluv metsafirma müüb miljonite eest kinnistuid

Kinnisvaraportaali Kv.ee andmetel on OÜ-l Valga Puu praegu erinevates kohtades üle Eesti müügis 52 kinnistut. Valdavalt on tegu metsakinnistutega, millest väikseim on 2,54 hektarit ja suurim on natuke üle 26 hektari. Arvestatav hulk müüki paisatud kinnistuid asuvad Võrumaal (20), mõnevõrra vähem Ida-Virumaal (7), natuke Harju- ja Tartumaal (4), Valga, Võru-, Lääne- ning Lääne-Virumaal (3) ja mõni üksik ka Rapla- (2), Pärnu- ja Jõgevamaal (1).