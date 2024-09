Surmav armulugu: ameeriklaste suurte autode ihalus tapab neid rohkem, kui elus hoiab

Kui Nicole Louthain sõitis Ford Focusega, mis kaalub ca 1360 kilo, siis Travis Bell istus enam kui kaks korda raskema, 3171-kilose Ram 3500 roolis. Kahe auto niivõrd suur kaaluerinevus tähendas aga surmavaid tagajärgi. Kuigi Travis Bell ise õnnetuses viga ei saanud, olid nii Nicole Louthaini kui tema tütre vigastused nii tõsised, et kuueaastane tüdruk suri kaks päeva hiljem haiglas. Hiljem tuli kohtudokumentidest välja, et Travis Bell oli ka alkoholi tarvitanud.

