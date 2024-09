FOTOD ja VIDEO | Muhu saarel on müügis ligi 20 maja, millest kallimat ruutmeetrihinda leiab vaid Tallinnas

Eesti suurima kinnisvaraportaali KV.ee andmetel oli mullu oktoobris ja novembris neil üheksa aktiivset kuulutust, millega müüdi maja Muhu saarel. Selle aasta juulis kasvas see arv 18ni. Praegu leiab portaalist 17 aktiivset kuulutust, millega müüakse nii väiksemaid kui suuremaid maju. Müügis on nii endine Hellamaa kultuurimaja , mille võib ehitada kortermajaks kui ka võimas Vanatoa taluhotelli kompleks .

Vanatoa turismitalu on hetkel Muhus müügil olevatest hoonetest ka kõige kallima müügihinnaga. Koguva külas asuva kompleksi eest küsivad selle omanikud Aira ja Priit Meos 14. oktoobrini kestval enampakkumisel alghinnana 620 000 eurot. Kes aga soovib taluhotelli kohe ära osta, peaks välja käima 690 000 eurot. „Hotell on avamiseks valmis – olemas on kogu vajalik mööbel, tehnika, nõud, voodiriided ja ka kliendid, kes juba ootavad ööbimisvõimalust selles idüllilises paigas,“ seisab müügikuulutuses.