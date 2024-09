Uuring: Eesti noored kasvatavad sääste peamiselt hoiustel

„Eestlaste seas on alati populaarne olnud aktsiatesse investeerimine ning see trend lööb laineid ka noorte seas – ligi 30% 18-29-aastastest noortest on oma raha paigutanud justnimelt aktsiatesse. Näeme, et noortele pakub see järjest rohkem ning üha varasemas eas huvi,“ tõi uuringu tulemused välja SEB eraklientide segmendi projektijuht Victoria Tkatš.

Eesti noortest 30% paigutab oma raha kolmandasse pensionisambasse. Järgnevad investeerimisfondid (17%) ja börsil kaubeldavad fondid ehk ETF-id (11%). Kõige leigem huvi on noortel võlakirjade vastu (6%).

Kurb on aga asjaolu, et veerand noortest ei kogu ega investeeri üldse. „Üle poole neist toob välja, et ei investeeri vaba raha puudumise tõttu. Veidi alla poole arvab, et neil puuduvad investeerimiseks vajalikud teadmised,“ ütles Tkatš.

Noorte seas on rahatarkuse lõhe

Kuigi finantskirjaoskusest räägitakse üha enam ja noorte teadlikkus rahaga ümber käimisest on Tkatši sõnul ajas kasvanud, nendib ta, et pikk maa on veel minna. „Noorte seas on tekkinud lõhe nende vahel, kes alustavad kogumise ja investeerimisega juba varakult ning on seetõttu päris noores eas küllaltki finantsteadlikud, ja nende vahel, kellel on vähesed või puuduvad teadmised ja oskused raha enda kasuks tööle panna,“ sõnas SEB eraklientide segmendi projektijuht.

Ta lisas, et ehkki Eesti haridussüsteemis on finantsteadlikkuse teema põgusalt sees, tuleks seda üldhariduskoolides detailsemalt käsitleda, et noortel oleks täiskasvanuellu astudes vajalikud teadmised olemas.

„Viimastel aastatel on sotsiaalmeedias populaarsust kogunud ka erinevad rahast rääkivad mõjuisikud. Investeerimist puudutava info puhul tuleks olla aga väga allikakriitiline ja eelistada hobiinvesteerijatele oma valdkonna eksperte, kes jagavad usaldusväärset teavet,“ rõhutas Tkatš korraliku finantshariduse vajalikkusele viidates.

SEB Eesti noorte uuring viidi koostöös Norstatiga läbi 2024. aasta juulis. Uuringus osales 400 noort vanuses 18-29 aastat.