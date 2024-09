Ekspert selgitab: mida peaks uue kodu ostmisel silmas pidama?

Männiste sõnul pole ehituses kvaliteedi tagamise näol tegemist ühekordse tegevusega, vaid see algab juba tööde planeerimisest ja tarnijate ning koostööpartnerite valikust. „Kvaliteedikontroll on väga süsteemne tegevus, mis toimub mitmel eri tasandil – alltöövõtja, peatöövõtja, järelevalve. See on justkui erinevate kihtidega sõel, millest lõpptulemusena ei tohi ükski oluline puudus läbi pääseda,“ selgitab ehitusettevõtte juht ja lisab, et süsteemne lähenemine tagab ehituses nii esteetiliselt meeldiva kui ka vastupidava lõpptulemuse.

Kõik saab alguse juba projektlahenduse tasandilt

Männiste usub, et ehitusfirma osalemine projekteerimisprotsessis on oluline hoonete vastupidavuse ja tulevikukindluse tagamiseks, sest see toob sisse praktilised kogemused ja teadmised. „Oluline on keskenduda mitte ainult hoone välimusele, vaid ka sellele, kuidas see aastate jooksul säilib,“ rõhutab Männiste ehitaja kaasamise olulisust juba planeerimise ja projekteerimise faasidesse.

Ehituses kasutatavatest tehnoloogiatest ja materjalidest rääkides toob ta välja, et uuenduslikkus ja moderne disain on olulised, kuid veel tähtsamad on vastupidavus ja funktsionaalsus, sest just pikemas perspektiivis hakkab ehituskvaliteet oluliselt mõjutama hoonete remondi- või renoveerimisvajadust. „Üha enam kasutatakse hoone fassaadidel puitu, kuid tihti ei osata seda õigesti töödelda või kasutatakse seda vales kohas. Lisaks esteetilise välimuse kaotamisele tekib sellega hoone omanikule suur haldus- ja hoolduskulu,“ selgitab ta. „Mõne toote või materjali eluiga lihtsalt on pikem kui teisel. Krohvfassaad ja plastaknad vajavad tõenäoliselt varem uuendamist kui kivifassaad ja puitalumiiniumaknad,“ toob Männiste näiteid materjalide erinevusest.

Kuidas koduostjana tüüpilisi probleeme ennetada?