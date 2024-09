Investeerimiseksperimendi vahekokkuvõte. Väikeste summadega alustades veereb lumepall edasi, kuid börsisula on tunda

Tallinna börsil on mõõn jätkunud üsnagi ulatuslikult, mistõttu võib märgata, et mitu aktsiat kauplevad kui mitte oma börsiajaloo, siis viimaste aastate madalaimate hindade juures. Näiteks on Coop Panga aktsia kukkunud tagasi allapoole 2 euro piiri ehk jõudnud taas kolme aasta tagusesse seisu. Enefit Greeni aktsia läheneb järjest 2,9-eurosele märkimishinnale, mis tähendab, et kõik need, kes pärast IPO-t on end sisse ostnud, on miinuses. Hepsor on juba ammu allpool IPO taset ja vajub aina sügavamale. Samaviisi on Tallinna Sadama aktsia pea poole vähem väärt kui IPO ajal. PRFoodsi aktsia on kaotanud viimaste aastatega rohkemgi. Isegi vahepeal edukat kulgu näidanud Tallink on viimastel kuudel tugevalt langenud.