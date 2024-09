Alexela teatas mullu Lätti laienemisest. Erakliente on ettevõttel seal siiski vähe

Alexela Läti juht Māris Avotiņš rääkis Delfile, et ettevõte on praegu keskendunud peamiselt äriklientidele, kuid loodab turul siiski märgatava osa haarata. Augusti alguse seisuga oli Alexela Lätis müünud ​​üle 500 gigavatt-tunni elektrit ja maagaasi. „See on märkimisväärne summa, võrreldes aastataguse ajaga,“ ütles Avotiņš.