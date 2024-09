Lenno Uusküla: täna avaldatud kaupade ekspordi arvud tekitavad endiselt muret

Kuna Eesti majanduslangus on suurem kui naaberriikide oma, siis tuleb ka ekspordi languse osas vaadata eelkõige sissepoole, et uurida, mis on valesti. Kui eelmise paari aasta languste taustal võis näha väliseid tegureid, siis praeguseks on aega nii palju mööda läinud, et peamised kohanemised võiksid olla lõppenud. Uute languste taga on juba hinnanguliselt meie vahepealsed vähesed investeeringud, mis ei ole toetanud ümberstruktureerimist ja ka palgakasv on olnud Eestis märksa kõrgem kui on meie põhiturgudel. Kuigi Läti ja Leedu palgad on kasvanud kiiremini, siis on nende palgatase jätkuvalt madalam ja hinnatundlikud kliendid muus maailmas otsimas rohkem odavamat hinda, mis on arvatavasti tellimusi ka naabritele viinud.