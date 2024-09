Ekspert lükkab ümber levinud III samba müüdid

3. Ma ei tea investeerimisest midagi ja see on liiga keeruline!

Igal juhul on parem siis, kui oled varem kapitali kogunud. III sammas on siiski ainus maksusoodustusega investeerimisvõimalus ning seni, kuni sa sambast raha välja ei võta, saab ka „võimenduse“ osa portfellist teenida tootlust.

Kui tõepoolest tekib vajadus raha varem tarbimisse võtta, tuleb väljavõetavalt summalt maksta tulumaksu. Ent see ei tee olematuks võimendust, mida riigi antud 20% „laen“ on vahepeal sinu portfelli kasvule andnud . Lihtsustatud näide: kui sina kannad III sambasse 1250 eurot ning riik tagastab sulle tulumaksu näol 250 eurot, on sinu panus 1000 eurot, kuid sinu III samba portfell on juba 1250 eurot.

Väär – III sammas on paindlik ja kogutud raha saab kasutada igal ajal . Ei tasu heituda III samba fondi nimes sõnast „pension“. III sammas tasub raamistada enda jaoks ümber: see on hea likviidsusega investeering, sest vajaduse korral saad sambast raha oma pangakontole vaid mõne päeva jooksul.

1. Pension on kaugel, III sambas on raha kinni kuni vanaduspõlveni.

Ja veel: „Ära otsi nõela heinakuhjast vaid osta terve kuhi,“ nagu ütleb indeksifondide looja John Bogle. See on III samba indeksfondis kogumise puhul kõige mugavam, et sina ei pea ise investeeringuid valima, vaid saad omada väikest osa tuhandetest erinevatest maailma börsiettevõtetest, mis tegutsevad erinevates sektorites ja regioonides ning veavad maailmamajanduse kasvu. Nii teenid tükikese nende ettevõtete kasumitest, ilma et peaksid kulutama lugematu arv tunde investeerimisraamatute ja ettevõtete analüüsimisele.

4. Aktsiaturg on hektiline ja kes ütleb, et ma lõpuks oma III samba investeeringutest üldse ilma ei jää?

Nii ja naa – aktsiaturu kõikumised on vältimatud. Seepärast tasub oma portfell hajutada võimalikult laiapõhjaliselt erinevate aktsiate vahel (seda teebki indeksfond), et vältida liigset riski, mis kaasneb üksikaktsiatega. Investeerimise üks reeglitest on, et ilma riskita pole ka tootlust. Pikaajaliselt on just aktsiad pakkunud paremat tootlust, kui teised varaklassid.

Investeerides korraga kogu turgu vedavatesse tuhandete ettevõtete aktsiatesse ehk indeksfondi tagad, et sinu vara oleks investeeritud just nendesse tööstusharudesse ja riikidesse, mis kasvavad kõige kiiremini.

Suuna regulaarselt tükike oma sissetulekust laialt hajutatud maailma ettevõtete portfelli, et vähemalt osa sinu rahast oleks investeeritud järgmise NVidia või mõne kiirelt kasvava riigi aktsiates.

5. Kinnisvara ja kuld on ikkagi käegakatsutav vara, aktsiaturg on keeruline ja kes teab, mis aktsiatel lõpuks paremini läheb.

Väär – ära unusta, et ka aktsiatel on reaalne väärtus. See on reaalne osalus maailma ettevõtetes, nende varades ja teenitavas kasumis. Ajalooliselt on osalus maailma juhtivate ettevõtete aktsiakapitalis andnud tootlust, mis ületab inflatsiooni ja käib käsikäes maailmamajanduse kasvuga.

Kogudes III sammast laiapõhjalises maailma aktsiatesse investeerivas indeksfondis, võid olla kindel, et sul on osalus nii tehnoloogia kui ka kinnisvaraettevõtetes ja kullakaevandajates.

Kui alustasid kogumist III sambasse enne 2021. aastat, kehtivad sulle maksusoodustused väljamaksetele juba alates 55. sünnipäevast.

