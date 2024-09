Nord Pooli andmetel on täna Eestis börsielektri keskmine hind 4,73 eurot megavatt-tunni kohta. Selliseid päevi on viimastel aastatel olnud käputäis. Mullu oli elekter odavaim 2. juulil, kui megavatt-tund maksis 4,97 eurot.

Eesti Energia energiakaubanduse analüütik Karl Joosep Randveer sõnab Delfi Ärilehele, et tänase madala hinna taga on kõrge taastuvenergia osakaal. „Elektrinõudlust täidab enim keskmisest suurem tuuletoodang nii Baltikumis kui Põhjamaades. Ühtlasi on jääknõudlus – nõudlus peale taastuvenergiatoodangu maha lahutamist – võrdlemisi madal, mida saab katta juhitavate fossiilsete võimsuste asemel Põhjamaadest imporditud odava elektriga, sh turule tagasi tulnud Estlink-2 ülekandevõimsuse kaudu,“ selgitab ta.