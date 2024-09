Bussifirma juht: jonnakas rongiprojekt Eesti inimeste arvelt

Üks argument selle projekti õigustamiseks on väide, et Tartu–Riia reisirongi toetamine ei mõjuta Eesti sisetranspordi arengut, sest seda rahastatakse kahe erineva ministeeriumi eelarveridadest. See on aga lühinägelik ja eksitav. Ei ole ju vahet, kas võtta raha oma paremast või vasakust püksitaskust, ühel või teisel viisil tuleb see Eesti, eelkõige maapiirkondades elavate inimeste arvelt. Olukorras, kus ressursid on niigi piiratud ning kärpekohti otsitakse iga kivi alt, on Tartu–Riia reisirong kasutu projekt, mida me endale lubada ei saa!