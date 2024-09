Ekspert: tasuta lõunaid pole olemas ehk riigi poolt maa tasuta kasutusse andmine võib kalliks maksma minna

Riigiabi reeglite A ja O on, et majanduslik eelis (kui riigiabi üks kriteeriumitest) esineb lihtsustatult siis, kui tehing ei vasta turutingimustele. Selliselt paneb mistahes riigivara kellegi kasutusse tasuta andmine automaatselt põlema punase tulukese küsimusega – ega tegemist ei ole juhuslikult riigiabiga. Ebaseaduslik riigiabi moonutab ettevõtjate konkurentsi, kahjustab ettevõtluskliimat ja lõppkokkuvõttes tuleb see kinni maksta meil kõigil.

Tartu Agro kasutuses olevate maade rendihinna turutingimustele vastavuse üle on toimunud pikad vaidlused nii kohtusaalis kui ka väljaspool seda. Euroopa Komisjon algatas 2017. aastal ametliku uurimismenetluse, hindamaks, kas Eesti riik on andnud ebaseaduslikku riigiabi Tartu Agrole liialt soodsa rendihinna näol. Komisjoni otsus, milles leiti, et rendihind oli liialt madal, tehti Euroopa Üldkohtus maatasa. Läbipaistvuse huvides tuleb siinkohal avaldada, et käesoleva artikli autor on Tartu Agro esindaja, muu hulgas ka Euroopa Liidu Üldkohtus.