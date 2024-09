Vabanki ööklubi omanik, Weekend Club OÜ juhatuse liige Ronald Blumenau sõnab, et klubi sulgemise taga on suuresti keeruline üürivaidlus. „Eestis on kuidagi ebanormaalne see, et isik, kes ei ole hoone omanik ja kellel ei ole õigust hoonet vallata/kasutada, tohib ikkagi üürida ruume välja,“ kommenteerib ta.