Bigbank: kodulaenu lepingute arv kasvas augustis veelgi

Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul on paar viimast kuud olnud aktiivsed ka Tallinna korteriturul. „Esimesena tegi selge hüppe arusaadavalt just taotluste arv ning kevadest alates on paljud inimesed olnud nii-öelda tagasi turul ja valmis uut kodu ostma. Nüüd juulis ja augustis jõuti üha rohkem ka reaalsete tehingute ehk uute kodude ostmiseni,“ kommenteeris Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter.

„Selge on see, et kuhjunud nõudlus ei ole veel kuhugi kadunud ning koos intresside langusega võib sügisel oodata kodulaenude turul jätkuvat kasvu, seda eriti eelmise aasta sama perioodiga võrreldes,“ oli Jonna Pechter trendide osas optimistlik ning rõhutas, et lõviosa lepingutest on sõlmitud kodu ostmiseks. „Kuigi paljud pered on soodsama pakkumise tuules ka oma varasemaid lepinguid refinantseerinud, jäävad taolised lepingud kümnendiku piiridesse värskelt sõlmitud kodulaenu lepingute kogumahust,“ lisas Bigbanki juht.