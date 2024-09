Toomas Tooli firma ostis vandeadvokaadist investorilt sadade tuhandete eurode eest Silvano aktsiaid

Finantsinspektsiooni andmetest nähtub, et Toomas Tooli firma Baltplast on soetanud 326 700 Silvano Fashion Groupi aktsiat, makstes selle eest 326 700 eurot ehk 1 euro aktsia kohta. Viimase aasta jooksul on kätt vahetanud kokku 2,6 miljonit Silvano aktsiat, seega moodustas üks tehing rohkem kui 10% aastasest kauplemismahust. Seeläbi suurendas Baltplast osalust ettevõttes umbes 0,9% võrra. Lisaks sellele tehingule on Baltplast sel aastal omandanud veel 194 314 Silvano aktsiat.