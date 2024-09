Suur läbimurre. Eestlaste loodud platvormi Fairown arendaja kaasas 5,7 miljonit eurot

Fairown on juba laienenud üle Euroopa kiires tempos, pakkudes oma unikaalset toode-kui-teenus platvormi üheksas riigis. Pärast edu Baltikumis, Põhjamaades ja Poolas aitab raha kaasamine ettevõttel arendada ja skaleerida toodet ning kasvatada kliendibaasi Saksamaal.

Bonventure’i investeerimisjuht Paul Garte sõnas: „Usume, et toode-kui-teenus mudeli populaarsus kasvab lähiajal märkimisväärselt. See mõjutab ühtlasi, kuidas toodetes sisalduvaid väärtuslikke ressursse kasutame. Antud mudel soodustab kauakestvate, parandatavate ja taaskasutatavate toodete loomist. Kliendid võidavad hinnas, sest makstakse vaid reaalse toote kasutamise aja eest, ning väldivad toote kulumise ja realiseerimisega seotud peidetud kulusid.“

Esimesed Saksa kliendid esindavad tuntud brände nagu Apple ja Bosch Äsja tõi Fairown oma toode-kui-teenus platvormi turule Saksa kodumasinate sektoris koos BSH BlueMovementiga, mis esindab tunnustatud brändi Bosch. Mudelil on ka tohutu strateegiline potentsiaal tehnoloogiahiidude jaoks nagu Apple. Seda tõestab, et üks Fairowni esimesi kliente Saksamaal oli Apple’i premium edasimüüja FundK.

Toode-kui-teenus mudeli juurutamine on kaupmeestele tehtud nii lihtsaks kui võimalik - nii tehnilistes kui ka finantsküsimustes. Olemuselt ühendab Fairowni lahendus toote tagasiostu ja tarbimislaenu, kuid ei sea kaupmeestele finantsriske. Krediidiriski võtavad Fairowni partnerpangad

Hendrik Roosna, Fairowni asutaja ja juht ütles: „Mul on hea meel tervitada FundK’d meie Apple’i edasimüüjate seltskonnas, kes väärtustavad ringmajandust. Teeme juba koostööd Apple’i premium edasimüüjatega Baltikumis, Norras ja Poolas. Suur huvi kergesti skaleeritava ja jätkusuutliku lahenduse vastu ning toetus meie Saksa finantspartneritelt, Commerzbankilt ja Targobankilt, tõestavad, et turg on meie mudeli jaoks küps.“