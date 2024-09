Kuulujutud salapärase ostja kohta jätkuvad. Bloombergi info kohaselt kaalub Lufthansa Air Balticusse investeerimist

Viimasel ajal on Air Balticu juht Martin Gauss korduvalt viidanud, et nad peavad läbirääkimisi salapärase investoriga, kellest saaks ettevõtte strateegiline investor. Bloombergi info kohaselt on läbirääkimised varajases faasis ning investeerimisotsust tehtud pole. Nii Lufthansa kui Air Baltic keeldusid kuulujutte kommenteerimast.