Soome energiafirma juht: Helsingisse ehitatakse uus tuumajaam enne 2035. aastat

Soome energiafirma Helen on võtnud endale eesmärgiks lõpetada energiatootmises igasugune fossiilkütuste põletamine. Ettevõtet juhtiva Sirkka sõnul pole seda eesmärki võimalik saavutada ilma uut tuumajaama rajamata, mistõttu ongi kommunaalfirma töötanud välja spetsiaalse tuumaprogrammi. Seejuures ei ole tegu pelgalt paberile pandud ideega, vaid juba on tööle palgatud ka tuumaenergia eksperdid, kes tegelevad jaama projekteerimise ja regulatiivsete detailidega.

Kui varasemalt on Helen rääkinud tuumajaama ideed tutvustades järgmise kümnendi lõpust, siis nüüd on pilgutud suunatud juba järgmise kümnendi algusesse. „Usun, et tuumajaam ehitatakse Helsingisse enne 2035. aastat,“ kommenteeris Sirkka Helsingin Sanomatele. „Sel ja järgmisel aastal kaardistame kõik võimalikud asukohad Helsingi piirkonnas. Seejärel uurime kõiki potentsiaalseid tuumajaamade tootjaid. Otsus tarnija kohta võidakse teha 2026. aasta lõpuks,“ sõnas ta..

Sirkka rõhutas, et tuumajaama rajamine möödapääsmatu, kuna teistmoodi pole võimalik viia kaugkütet heitevabaks. Seejuures oleks tegu viimase sammuga Heleni kümme aastat tagasi alustatud projektis, mille eesmärk oli vähendada Helsingi kaugkütte tohutut CO 2 -jalajälge.

Selleks, et asendada koostootmisjaamades toodetav elekter, on Helenil plaanis investeerida suuri summasid taastuvenergiasse. Sirka sõnul on nad rajanud 400 megavati ulatuses tuuleparke ning 600 megavatti tuulevõimsusi on veel arenduses. Lisaks on ettevõttel plaan rajada ca 250 megavati ulatuses päikeseparke, millest 50 on installeeritud ja 200 ehituses.