Helsingin Sanomat: Tallinnas tegutseb salapärane klubi, kuhu ei oodata soomlasi. „Te olete lärmakad ja joote palju“

Ehkki Tallinna noorte seas on NoKu võrdlemisi tuntud koht, pole Helsingin Sanomate sõnul soomlased seda paika enda jaoks veel avastanud. „Turistid kõnnivad sealt mööda, otsides õhtust ajaveetmise paika. Samal ajal sisestavad kohalikud noored aga salajase uksekoodi ja kaovad trepikotta, justkui läheksid koju,“ kirjeldab Helsingin Sanomat olustikku Pikal tänaval.

Küll aga teadis klubisse sisse põigata Soome suurima päevalehe Tallinna korrespondent Kaja Kunnas, kes sai seal jutule kohalike noortega. Peol viibinud kirjeldasid Soome ajakirjanikule, et koha eripära ja võlu peitubki valitud seltskonnas. „Igal pool on ainult turistid. Meil pole midagi turistide vastu, sest nad toovad riiki raha. Aga inimestel on vaja ka privaatsust,“ ütles tallinlane Helmi Holm.