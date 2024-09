Eelarvenõukogu: suur küsimus on, kas kaitsekuludega seotud maksutõusud on ajutised või mitte

Küsimusi tekitab see, mis saab siis, kui ajutisena välja kuulutatud maksutõusude aeg läbi saab. Eelarvenõukogu ütleb otse, et praegust seisu arvestades ei ole koalitsioonil järgmise aasta eelarvekõnelustel uutest kuludest väga mõtet rääkida, kui ei leita lisatuluallikaid või kärpekohti. Lahendamist vajab ka 600 miljoni euro küsimus.

Nõukogu arvamuses on küll öeldud, et nad kiidavad heaks ministeeriumi 2024. aasta suvise majandusprognoosi ning peavad seda sobivaks aluseks sügisel koostatavale riigieelarvele ja eelarvestrateegiale, aga nad näevad meie majanduse kohal tumedamaid pilvi, kui seni välja on öeldud. „Kuna struktuurne puudujääk võib ületada juba 2024. aastal reeglitega lubatut, siis seda olulisem on valitsuse ülesanne jätkata sel sügisel otsuste elluviimisega, mis eelarvepuudujääki edaspidi püsivalt vähendaksid,“ on arvamuses kirjas.