Kuidas arendatakse Euroopas tehisintellekti? Euroopa Komisjon kuulutas välja 2-miljardilise hanke

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen andis täna mõista, et ootab hankest suurt edulugu. „ELi tehisintellektimääruse vastuvõtmisega on Euroopa juba haaranud juhtohjad, et tagada tehisintellekti turvalisus ja usaldusväärsus. Selle aasta alguses täitsime oma lubaduse, andes Euroopa tehisintellekti idufirmadele võimaluse kasutada ELi kõrgjõudlusega arvuteid. Nüüd peab Euroopa saama ülemaailmseks liidriks ka tehisintellekti innovatsioonis. Tehisintellektivabrikud aitavad kindlustada meie positsiooni selle murrangulise tehnoloogia esirinnas,“ sõnas Euroopa Komisjoni president.