Konkurentsiamet kontrollib viit toidulisandite edasimüüjat

Menetluse jaoks teabe kogumiseks pöördus konkurentsiamet ettevõtjate poole, kes ostavad tarnijatelt ehk müüjatelt toidulisandeid eesmärgiga neid apteekidesse edasi müüa. Tegemist on olulise lüliga toidulisandite tarneahelas, kelle tegevus võib mõjutada nii müüjaid kui ka lõpptarbijaid. On oluline tagada, et kõik turuosalised tegutseksid kooskõlas ausa kauplemise põhimõtetega ning poolte vahel sõlmitud lepingute tingimused vastaksid PTEKS-i nõuetele.

PTEKS-i eesmärk on kaitsta põllumajandustoodete ja toidu müüjaid ostjate ebaausate kaubandustavade eest ning tagada tasakaal tarneahelas. PTEKS keelab 16 erinevat ebaausat kaubandustava, millest üheksa on igal juhul ja alati keelatud ning seitse on keelatud juhul, kui eelnevalt ei ole nendes nõuetekohaselt kokku lepitud. Igal juhul on keelatud näiteks hilinenud maksed, tellimuse tühistamine lühikese etteteatamisega, lepingutingimuste ühepoolne muutmine, müügiga mitteseotud maksed ja muud müüjate õigusi kahjustavad tingimused.